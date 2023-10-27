Минобороны России запустило военные спутники

МО РФ: ракета «Союз-2.1б» с военными спутниками запущена с «Плесецка»

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутниками. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Пуск носителя произведен в интересах военного ведомства. Назначение выводимой в космос полезной нагрузки не раскрывается.

Ранее агентство со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что российский военный спутник «Космос-2542» сошел с околоземной орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.