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09:41, 27 октября 2023Наука и техника

Минобороны России запустило военные спутники

МО РФ: ракета «Союз-2.1б» с военными спутниками запущена с «Плесецка»

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутниками. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Пуск носителя произведен в интересах военного ведомства. Назначение выводимой в космос полезной нагрузки не раскрывается.

Ранее агентство со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что российский военный спутник «Космос-2542» сошел с околоземной орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

Оружие России: на страже Родины
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      Иван Потапов
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