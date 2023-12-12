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09:43, 12 декабря 2023Наука и техника

Минобороны Индии запустит сто спутников

The Times of India: Минобороны Индии запустит сто спутников за семь-восемь лет

Фото: P. Ravikumar / Reuters

В ближайшие семь-восемь лет Дели планирует запустить более ста спутников военного назначения. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны Индии сообщает газета The Times of India.

«В стране будет создано Космическое командование для выполнения операций в ближнем и дальнем космосе», — сказал собеседник.

По его словам, проект новой доктрины, рассматривающей космос как пространство для ведения не только оборонительных действий, но и наступательных, направлен на рассмотрение правительству Индии.

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Источник добавил, что в ней предполагается, в частности, преобразование индийских военно-воздушных сил в воздушно-космические.

В декабре Индия вернула лунный аппарат миссии Chandrayaan-3 на околоземную орбиту. Модуль индийской автоматической межпланетной станции успешно совершил мягкую посадку на Луну в августе.

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      Иван Потапов
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