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10:05, 5 декабря 2023Наука и техника

Индия вернула лунный аппарат на околоземную орбиту

Индия вернула лунный аппарат Chandrayaan-3 на околоземную орбиту

Фото: Amit Dave / Reuters

Индия вернула лунный аппарат миссии Chandrayaan-3 на околоземную орбиту. Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что у ранее находящегося на окололунной орбите космического аппарата (КА), с которого был спущен посадочный модуль, оказалось достаточно топлива для маневра на окололунную орбиту.

Мероприятия по перемещению КА стартовали в октябре.

Модуль индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 успешно совершил мягкую посадку на Луну в августе.

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      Иван Потапов
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