Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:10, 27 октября 2023Наука и техника

Перечислены функции российских военных спутников

Эксперт Прохватилов заявил о способных мешать технике военных спутниках РФ

Фото: NASA / Getty Images

Российские военные спутники могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов. Также они способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Спутники могут производить съемку различных регионов Земли, военных объектов. У нас есть замечательные спутники, не уступающие американским "Замочным скважинам", — подчеркнул Прохватилов. — Кроме того, существуют так называемые "спутники-инспектор". Они есть и у нас, и у США. Они маневрируют на орбите и могут подходить к вражеским спутникам, вмешиваясь в их деятельность вплоть до вывода из строя. Также они могут наблюдать за их действиями».

Военный эксперт добавил, что у США в последнее время наблюдаются проблемы с «инспекторами», которые стали слишком часто ломаться. У России, по словам Прохватилова, таких проблем нет.

«Конечно, спутники могут использоваться и в гражданских целях. Они следят за погодой, проводят спутниковую съемку регионов в мирных целях, например для задач геологоразведки», — добавил эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутниками. Назначение выводимой в космос полезной нагрузки не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Президент Чехии раскрыл последствия падения Украины

      Стало известно о дате прихода тепла в Москву из Африки

      Стало известно о призывах США отказаться от полномасштабной операции в Газе

      Посол Палестины заявил о разработке проекта по эвакуации россиян из сектора Газа

      В Москве трое мужчин выстрелили в посетителя кафе и скрылись

      В США модернизируют главную ядерную бомбу

      В России назвали хамскими заявления Британии о контактах Москвы с ХАМАС

      В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

      Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости