Перечислены функции российских военных спутников

Эксперт Прохватилов заявил о способных мешать технике военных спутниках РФ

Российские военные спутники могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов. Также они способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Спутники могут производить съемку различных регионов Земли, военных объектов. У нас есть замечательные спутники, не уступающие американским "Замочным скважинам", — подчеркнул Прохватилов. — Кроме того, существуют так называемые "спутники-инспектор". Они есть и у нас, и у США. Они маневрируют на орбите и могут подходить к вражеским спутникам, вмешиваясь в их деятельность вплоть до вывода из строя. Также они могут наблюдать за их действиями».

Военный эксперт добавил, что у США в последнее время наблюдаются проблемы с «инспекторами», которые стали слишком часто ломаться. У России, по словам Прохватилова, таких проблем нет.

«Конечно, спутники могут использоваться и в гражданских целях. Они следят за погодой, проводят спутниковую съемку регионов в мирных целях, например для задач геологоразведки», — добавил эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутниками. Назначение выводимой в космос полезной нагрузки не раскрывается.

