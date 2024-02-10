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04:13, 10 февраля 2024Наука и техника

Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник военного назначения. Для чего космические аппараты использует Минобороны?

Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны России

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк, сообщили в Министерстве обороны.

В пятницу, 9 февраля, в 10:03 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России

Минобороны России
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Спутник военного назначения успешно выведен на орбиту

Ракета «Союз-2.1в», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, рассказали в ведомстве.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме

Минобороны России

Офицеры Главного центра разведки космической обстановки ВКС России внесли данные о спутнике в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Для чего используются военные спутники?

В октябре военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал «Ленте.ру», для чего используются военные спутники. По его словам, они могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов. Также они способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя.

Существуют так называемые «спутники-инспектор». Они есть и у нас, и у США. Они маневрируют на орбите и могут подходить к вражеским спутникам, вмешиваясь в их деятельность вплоть до вывода из строя. Также они могут наблюдать за их действиями

Владимир Прохватиловстарший научный сотрудник Академии военных наук

Спутники также могут использоваться в гражданских целях, уточнил эксперт. Например, они следят за погодой, проводят спутниковую съемку регионов для задач геологической разведки.

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Спутники в интересах Минобороны регулярно выводятся на орбиту

27 октября Минобороны России сообщило о запуске с космодрома Плесецк ракеты «Союз-2.1б» со спутниками. Назначение выводимой в космос полезной нагрузки не раскрывалось.

Следующий пуск состоялся 25 ноября. После выведения на целевую орбиту, военный спутник перешел в управление наземных средств космических войск ВКС, с аппаратом поддерживается телеметрическая связь.

Также два пуска с разницей в неделю были произведены с космодрома Плесецк 21 и 27 декабря.

Всего было произведено 67 испытательных пусков ракеты-носителя, два из которых оказались неудачными. «Союз-2.1б» — разработка самарского Ракетно-космического центра «Прогресс», созданная на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ракету используют для запуска космических аппаратов военного и гражданского назначения.

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      Марина Совина
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      Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник военного назначения. Для чего космические аппараты использует Минобороны?

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