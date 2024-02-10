Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник военного назначения. Для чего космические аппараты использует Минобороны?
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк, сообщили в Министерстве обороны.
В пятницу, 9 февраля, в 10:03 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России
Спутник военного назначения успешно выведен на орбиту
Ракета «Союз-2.1в», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, рассказали в ведомстве.
В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме
Офицеры Главного центра разведки космической обстановки ВКС России внесли данные о спутнике в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
Для чего используются военные спутники?
В октябре военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал «Ленте.ру», для чего используются военные спутники. По его словам, они могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов. Также они способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя.
Существуют так называемые «спутники-инспектор». Они есть и у нас, и у США. Они маневрируют на орбите и могут подходить к вражеским спутникам, вмешиваясь в их деятельность вплоть до вывода из строя. Также они могут наблюдать за их действиями
Спутники также могут использоваться в гражданских целях, уточнил эксперт. Например, они следят за погодой, проводят спутниковую съемку регионов для задач геологической разведки.
Спутники в интересах Минобороны регулярно выводятся на орбиту
27 октября Минобороны России сообщило о запуске с космодрома Плесецк ракеты «Союз-2.1б» со спутниками. Назначение выводимой в космос полезной нагрузки не раскрывалось.
Следующий пуск состоялся 25 ноября. После выведения на целевую орбиту, военный спутник перешел в управление наземных средств космических войск ВКС, с аппаратом поддерживается телеметрическая связь.
Также два пуска с разницей в неделю были произведены с космодрома Плесецк 21 и 27 декабря.
Всего было произведено 67 испытательных пусков ракеты-носителя, два из которых оказались неудачными. «Союз-2.1б» — разработка самарского Ракетно-космического центра «Прогресс», созданная на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ракету используют для запуска космических аппаратов военного и гражданского назначения.