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06:55, 26 ноября 2023Наука и техника

Появились кадры запуска ракеты с военным спутником с космодрома Плесецк

Минобороны РФ: старт ракеты «Союз-2.1б» и вывод спутника на орбиту прошли штатно

Минобороны России / Telegram

Старт ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» и вывод военного спутника на орбиту, произведенные воздушно-космическими силами (ВКС) России, прошли в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщили Минобороны России, в чьих интересах был запущен космический аппарат, процесс засняли на видео.

На кадрах ракета готовится к запуску, появляется столб дыма и затем яркая вспышка, старт записывают с разных ракурсов. «Техника справилась на отлично, боевая задача выполнена», — прокомментировал начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Башляев.

После выведения на целевую орбиту, военный спутник перешел в управление наземных средств космических войск ВКС, с аппаратом поддерживается телеметрическая связь, отметили в оборонном ведомстве.

«Союз-2.1б» — разработка самарского Ракетно-космического центра «Прогресс», созданная на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ракету используют для запуска космических аппаратов военного и гражданского назначения.

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      Александра Синицына
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