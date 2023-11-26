Появились кадры запуска ракеты с военным спутником с космодрома Плесецк

Минобороны РФ: старт ракеты «Союз-2.1б» и вывод спутника на орбиту прошли штатно

Минобороны России / Telegram

Старт ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» и вывод военного спутника на орбиту, произведенные воздушно-космическими силами (ВКС) России, прошли в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщили Минобороны России, в чьих интересах был запущен космический аппарат, процесс засняли на видео.

На кадрах ракета готовится к запуску, появляется столб дыма и затем яркая вспышка, старт записывают с разных ракурсов. «Техника справилась на отлично, боевая задача выполнена», — прокомментировал начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Башляев.

После выведения на целевую орбиту, военный спутник перешел в управление наземных средств космических войск ВКС, с аппаратом поддерживается телеметрическая связь, отметили в оборонном ведомстве.

«Союз-2.1б» — разработка самарского Ракетно-космического центра «Прогресс», созданная на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ракету используют для запуска космических аппаратов военного и гражданского назначения.