США и ЕС усилили давление на одну страну из-за торговли с Россией

Reuters: США, ЕС и Британия усилили давление на ОАЭ из-за торговли с Россией

США, Евросоюз и Великобритания усилили давление на ОАЭ из-за торговли с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Западные страны пытаются контролировать исполнение санкций другими странами, так как поставки санкционных товаров в Россию не останавливаются. «Данные о российской торговле показали, что импортируемые санкционные товары происходят из стран Персидского залива», — сказал один из собеседников агентства.

На прошлой неделе ОАЭ посетили делегации американских, европейских и британских чиновников, которые пытались получить информацию об экспорте в Россию. Официальные лица Эмиратов отвергли подозрения в передаче Москве санкционных товаров, однако без предоставления доказательств.

Компании из ОАЭ попали в очередной санкционный список, который 1 мая опубликовал Минфин США. Также в перечень попали компании из Азербайджана, Китая, Словакии, Турции.