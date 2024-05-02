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00:28, 2 мая 2024Россия

Российский регион оказался частично обесточен после атаки беспилотников ВСУ

Орловский губернатор Клычков сообщил об атаке дронов ВСУ на регион

Фото: Leah Millis / Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Орловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Во время обезвреживания дронов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, рассказал глава области. После этого, добавил он, несколько домов в Глазуновском и Свердловском районах оказались частично обесточены.

«На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение», — написал Клычков.

Ранее системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В результате атаки были повреждены линии электропередачи в поселке Поныри.

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      Марина Совина
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