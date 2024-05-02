Российский регион оказался частично обесточен после атаки беспилотников ВСУ

Орловский губернатор Клычков сообщил об атаке дронов ВСУ на регион

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Орловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Во время обезвреживания дронов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, рассказал глава области. После этого, добавил он, несколько домов в Глазуновском и Свердловском районах оказались частично обесточены.

«На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение», — написал Клычков.

Ранее системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В результате атаки были повреждены линии электропередачи в поселке Поныри.