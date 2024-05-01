В Курской области рассказали о последствиях атаки украинского дрона

Губернатор Старовойт: в Курской области повреждены ЛЭП после атаки дрона ВСУ

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области повреждены линии электропередачи в поселке Поныри. О последствиях атаки рассказал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Он уточнил, что в населенном пункте нет света. «Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — добавил глава региона.

Вечером 1 мая в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Старовойт сообщал, что дрон самолетного типа был перехвачен над Обоянским районом.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, разрушений и пострадавших на земле нет. На месте работают оперативные службы.