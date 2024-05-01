ПВО уничтожила беспилотник над российским регионом

Губернатор: ПВО уничтожила беспилотник над Брянской области

Силы ПВО уничтожили беспилотник над ПВО уничтожила беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, разрушений и пострадавших на земле нет. На месте работают оперативные службы.

Также беспилотники удалось перехватить над Курской областью.

Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. До этого об опасности предупреждали власти Курской и Белгородской областей.