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23:25, 1 мая 2024Россия

ПВО уничтожила беспилотник над российским регионом

Губернатор: ПВО уничтожила беспилотник над Брянской области

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Силы ПВО уничтожили беспилотник над ПВО уничтожила беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, разрушений и пострадавших на земле нет. На месте работают оперативные службы.

Также беспилотники удалось перехватить над Курской областью.

Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. До этого об опасности предупреждали власти Курской и Белгородской областей.

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      Марина Совина
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