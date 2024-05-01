ПВО уничтожила беспилотник над российским регионом
Губернатор: ПВО уничтожила беспилотник над Брянской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник над ПВО уничтожила беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, разрушений и пострадавших на земле нет. На месте работают оперативные службы.
Также беспилотники удалось перехватить над Курской областью.
Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. До этого об опасности предупреждали власти Курской и Белгородской областей.