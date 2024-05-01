Мощный пожар в Одессе попал на видео

Mash: в Одессе после удара по складам начался сильный пожар

В Одессе после взрывов в районе складов «Новой Почты» начался мощный пожар. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

Согласно предварительной информации, ракетный удар был нанесен по складам компании, которая используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для хранения боеприпасов и военной техники. Очевидцы сообщили о минимум двух прилетах. По их словам, на место пожара прибыли военнослужащие, которые оградили территорию.

Ранее о поражении склада с иностранным оборудованием в микрорайоне Таирово Киевского района Одессы заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация. Взрыв был слышен за 20 километров, детонация происходит до сих пор», — высказался он.