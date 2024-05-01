Медведчук назвал организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Медведвук: сожжение людей в Одессе в 2014 году организовал Турчинов

Пожар у Дома профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года. Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

Главным организатором сожжения людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года был Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он назвал произошедшее в Одессе акцией устрашения со стороны киевского режима.

По его словам, за 10 дней по трагедии состоялось совещание, в котором принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К операции также привлекался Игорь Коломойский, возглавлявший тогда Днепропетровскую область.

«Все они должны понести суровую ответственность. Злодеяния этих фашистских выродков не должно иметь сроков давности», — подчеркнул политик.