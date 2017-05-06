В Севастополе ко Дню Победы ветеранам подарили квартиры

Новое жилье получили в Севастополе 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Ключи от нового жилья вручил глава города Дмитрий Овсянников. Об этом в субботу, 6 мая, сообщается на сайте правительства региона.

«Вручение квартир — это лишь малая часть благодарности за ваш подвиг, который подарил всем нам будущее. Правительство Севастополя выполняет указ президента России по улучшению жилищных условий ветеранов: каждый обратившийся защитник в обязательном порядке получит новое жилье», — обратился к ветеранам Овсянников.

С начала 2017 года, как уточнили в местном правительстве, новым жильем в Севастополе обеспечены 13 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Работа по улучшению жилищных условий ветеранов ведется круглогодично. Запросов на получение жилья в данный момент больше нет. Если в течение года они буду появляться – мы оперативно отреагируем», — уточнил Овсянников.