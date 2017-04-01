Мемориальную доску единственному маршалу России открыли в Севастополе

В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова состоялась церемония открытия памятной доски бывшему министру обороны, первому и единственному маршалу России Игорю Сергееву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в правительстве Севастополя.

В мероприятии, приуроченном к 80-летию училища, приняли участие врио губернатора Дмитрий Овсянников, замглавкома ВМФ Александр Федотенков, председатель заксобрания Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Дмитрий Белик, представители командования Черноморского флота и ЧВВМУ, а также ветераны и военнослужащие ЧФ.

Врио главы города поздравил ветеранов, курсантов и преподавателей с юбилеем образовательного учреждения. Овсянников отметил, что правительство Севастополя всегда поддерживало и будет поддерживать училище.

Кроме того, офицерам и преподавателям были вручены награды Минобороны, объявлены благодарности, а курсантам были присвоены очередные воинские звания.

Черноморское высшее военно-морское училище было основано в 1937 году. В 1992-м прекратило свое существование, на его базе был открыт Севастопольский военно-морской институт. В 2014-м училище было воссоздано на базе Академии военно-морских сил имени П.С. Нахимова.