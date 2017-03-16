Севастопольские школьники и студенты выстроились в российский флаг

Севастопольские школьники и студенты в четверг, 16 марта, сформировали живой флаг России. Видео флешмоба, прошедшего на площади Нахимова, публикует «Крыминформ».
По его информации, на акцию собрались более 3 тысяч учащихся. Она была посвящена третьей годовщине Крымской весны.
Как рассказал журналистам исполняющий обязанности начальника управления по делам молодежи и спорта севастопольского правительства Сергей Резниченко, инициаторами мероприятия стали местные активисты. «Эта идея принадлежит молодежи. Правительство Севастополя ее поддержало», — отметил он.
По его словам, сформированный флаг России — самый большой за всю историю города. Резниченко добавил, что пора заводить Книгу рекордов Севастополя.
Акцию поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. «Ребята, вы молодцы. Это клевое событие, что вы здесь. Вы участвуете в акции, и я не мог не прийти сюда», — приводит его слова «НТС».
Овсянников отметил, что три года назад Севастополь сделал свой выбор. «И это не только обусловлено героическим прошлым, сильным прошлым, но и уверенным будущим. А вы — наше будущее. Поэтому я поздравляю вас с этим днем и желаю всего самого хорошего», — сказал он.
Ранее 16 марта в Симферополе на праздничную демонстрацию вышли более пяти тысяч человек, которые скандировали: «Крым, Россия, навсегда!».
Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам состоявшегося 16 марта 2014 года референдума. События, происходившие на полуострове с 20-х чисел февраля до состоявшегося в марте плебисцита, вошли в историю под названием Крымская весна.