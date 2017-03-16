Севастопольские школьники и студенты выстроились в российский флаг

Севастопольские школьники и студенты в четверг, 16 марта, сформировали живой флаг России. Видео флешмоба, прошедшего на площади Нахимова, публикует «Крыминформ».

По его информации, на акцию собрались более 3 тысяч учащихся. Она была посвящена третьей годовщине Крымской весны.

Как рассказал журналистам исполняющий обязанности начальника управления по делам молодежи и спорта севастопольского правительства Сергей Резниченко, инициаторами мероприятия стали местные активисты. «Эта идея принадлежит молодежи. Правительство Севастополя ее поддержало», — отметил он.

По его словам, сформированный флаг России — самый большой за всю историю города. Резниченко добавил, что пора заводить Книгу рекордов Севастополя.

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Акцию поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. «Ребята, вы молодцы. Это клевое событие, что вы здесь. Вы участвуете в акции, и я не мог не прийти сюда», — приводит его слова «НТС».

Овсянников отметил, что три года назад Севастополь сделал свой выбор. «И это не только обусловлено героическим прошлым, сильным прошлым, но и уверенным будущим. А вы — наше будущее. Поэтому я поздравляю вас с этим днем и желаю всего самого хорошего», — сказал он.

Ранее 16 марта в Симферополе на праздничную демонстрацию вышли более пяти тысяч человек, которые скандировали: «Крым, Россия, навсегда!».

Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам состоявшегося 16 марта 2014 года референдума. События, происходившие на полуострове с 20-х чисел февраля до состоявшегося в марте плебисцита, вошли в историю под названием Крымская весна.