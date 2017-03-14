Овсянникова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в пресс-релизе правительства города, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 14 марта.

Как отмечается в пресс-релизе, о награждении Овсянникова сообщил полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов в начале совещания в Астрахани, проходившего во вторник.

«Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждаются граждане за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, а также в других областях трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Также отмечается, что эта государственная награда вручается в соответствии с указом президента России.

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6 марта эксперты фонда «Петербургская политика» оценили работу врио главы Севастополя. Они отметили, что Овсянников успешно заменил предыдущего главу города, он отлично знает повестку дня и является публичной фигурой.

В ноябре 2016-го заксобрание приняло закон о прямых выборах губернатора. Согласно новой норме, глава города будет избираться всенародным голосованием на пять лет. Овсянников, сменивший Сергея Меняйло на этом посту в конце июля 2016 года заявлял, что пойдет на выборы, если к тому времени будет достаточно успешен на своем посту и получит поддержку населения.