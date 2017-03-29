Севастопольцам предложили оценить работу городских властей

Жителям Севастополя предложили оценить степень своей удовлетворенности работой городских властей. Со среды, 29 марта, горожане могут стать участниками соответствующего опросе на сайте администрации региона.

Чтобы принять в нем участие, необходимо использовать учетную запись на портале государственных услуг. Севастопольцы могут оценить работу временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова, его заместителей, руководителей департаментов и управлений горадминистрации, депутатов регионального законодательного собрания. Для этого горожанам нужно выбрать один вариант ответа из четырех предложенных: «удовлетворен работой», «не удовлетворен», «не понимаю, чем занимается» и «мне все равно».

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Как отмечает издание «Примечания», в результате аналогичного опроса, проведенного в декабре 2016 года, выяснилось, что севастопольцы не представляют, чем занимаются чиновники правительства и депутаты.

В опубликованном 6 марта докладе фонда «Петербургская политика» отмечалось, что назначенный в июле 2016-го на пост главы Севастополя Овсянников успешно заменил предшественника, врио губернатора отлично знает повестку дня и является публичной фигурой.