Глава Севастополя призвал исключить чиновников из органов общественного контроля

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников призвал исключить чиновников из органов общественного контроля. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» в ходе интервью по итогам заседания Госсовета в Москве 4 мая.

По словам Овсянникова, «для глав регионов важно, что президент держит руку на пульсе, осуществляет контроль реализации майских указов». При этом глава Севастополя сообщил, что по тем направлениям, которые обсуждались на заседании, уже «можно предъявить ощутимые результаты».

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Овсянников подчеркнул важность поднятого Путиным вопроса по независимой оценке работы органов власти. «Не всегда тот или иной чиновник, то или иное учреждение готовы объективно оценивать результаты своей работы. Если в контроле находятся руководители этого учреждения, то конечно об его объективной оценке говорить нельзя. Именно независимая оценка, именно взаимодействие с НКО, общественными объединениями — это очень важно, чтобы реально и адекватно оценивать свою результативность», — отметил глава Севастополя.

Кроме того, Овсянников заявил, что тема общественного контроля очень актуальна для Севастополя, где уже традиционно все значимые для города вопросы открыто обсуждаются на слушаниях. По его мнению, такая практика является наиболее эффективной. В качестве примера Овсянников привел факт, что в офисах севастопольских МФЦ наряду с получением услуг каждый может дать свою оценку органам исполнительной власти. По словам главы региона, это еще один удобный способ получать обратную связь от населения и стимулировать чиновников качественно исполнять свои обязанности.

Комментируя вопрос по внедрению показателей эффективности работы власти, Овсянников поддержал мнение президента в том, что «за цифрами надо смотреть реальную картину». При этом он поддержал тезис, что цифры отчетности и статистики не всегда показывают реальную картину дел. «Если показатель говорит, что количество окон в МФЦ достаточное, но очереди при этом есть — значит, нужно еще окна открывать. Надо не по цифрам, а реально смотреть, что действительно меняется к лучшему, а что еще надо усиливать», – подчеркнул Овсянников.

«Майские указы» — серия из 11 указов, подписанных президентом России Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. Все они направлены на улучшение социально-экономической ситуации в стране и должны быть исполнены в течение 2012-2020 годов.