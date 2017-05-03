Правительство Севастополя пожаловалось на спекуляции вокруг Генплана города

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко заявил, что обсуждение генерального плана города некоторые политики превращают в спекуляцию. Об этом в среду, 3 мая, информирует пресс-служба правительства Севастополя.

«Некоторые местные политики вместо интересов города думают о личном пиаре, не разобравшись, делают поспешные заявления», — посетовал Моложавенко.

По его словам, среди горожан возник тревожный ажиотаж после ряда выступлений и публикаций, посвященных Генплану. провокационных выступлений в СМИ ряда местных политиков и общественных представителей по проекту Генплана. Кроме того, сообщалось, что по почтовым ящикам жителей распространяются письма-фальшивки, дискредитирующие процесс обсуждения документа.

Моложавенко отметил, что все это искажает перед севастопольцами реальную картину происходящего и вводит горожан в заблуждение. Вместе с тем, указал он, одна из главных задач генерального плана — совершенствование городского пространства и создание комфортной городской среды, но в информационном поле проект «умышленно извращают и демонизируют».

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«Во-первых, представленный Генплан — это проект, модель города, творческий замысел его развития, предлагаемый севастопольцам для ознакомления и обсуждения. В окончательном виде документ будет сформирован по итогам публичных слушаний, которые пройдут 12 мая для выявления неточностей, ошибок и замечаний. Во-вторых, документ не подразумевает снос объектов и не влияет на виды разрешенного использования земельного участка. В-третьих, Генплан предполагает направления, по которым в дальнейшем, возможно, будут развиваться те или иные районы города», — пояснил чиновник.

При этом, подчеркнул он, севастопольцы могут быть абсолютно спокойны, так как сноса жилых домов или изъятия земельных участков «ни в коем случае не будет».

В свою очередь врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заметил, что необходимо от «критики ради критики переходить к конструктивному обсуждению и доработке Генплана с учетом мнений всех жителей города».

В пресс-службе правительства напомнили, что с 24 апреля в Севастополе организована демонстрация материалов проекта генерального плана города во всех администрациях муниципальных округов. Каждый желающий может изучить документ и оставить в специальном журнале свои пожелания и замечания. Отмечается, что все обращения будут зафиксированы и рассмотрены комиссией по итогам общественных обсуждений.

В конце апреля Овсянников, комментируя Стратегию развития города до 2030 года, заявил, что местные власти намерены остановить точечную застройку, которая привела к уничтожению части «зеленых» территорий. По словам главы города, что в генеральном плане учтены три главных структурообразующих направления: транспортный, «расселенческий» и экологический каркасы.