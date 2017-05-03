В Севастополе сроки выдачи разрешения на строительство сократят до двух недель

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко заявил, что к 2021 году сроки выдачи разрешения на строительстве будут составлять 15 дней. Об этом в среду, 3 мая, сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь».

По словам Моложавенко, в соответствии с поручением президента России и поручением врио губернатора города департамент архитектуры разработал «дорожную карту» по внедрению в Севастополе целевой модели получения разрешения на строительство и территориального планирования.

«Что касается сроков выдачи разрешения на строительство. На сегодняшний момент эта услуга составляет 30 дней. Планируется в текущем году предоставление этой услуги сократить до 25 дней, в 2019 году — 20 дней и в 2021 году — 15 дней», — пояснил чиновник.

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Моложавенко добавил, что «доля таких услуг в электронном виде сегодня составляет 4 процента, на 2017 год планируется 7 процентов, в 2019 году — 30 процентов и в 2021 году — 50 процентов».

В конце апреля врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, комментируя Стратегию развития города до 2030 года, заявил, что местные власти намерены остановить точечную застройку, которая привела к уничтожению части «зеленых» территорий. По словам главы города, что в генеральном плане учтены три главных структурообразующих направления: транспортный, «расселенческий» и экологический каркасы.

«Последний как раз призван сохранить существующие прибрежные парки и создать новые зоны отдыха — набережные, скверы, пешеходные бульвары, связывающие исторические и мемориальные памятники Севастополя», — указал Овсянников.