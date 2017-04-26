Овсянников пообещал избавить Севастополь от «убитых» дорог

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что в ближайшие годы в городе не будет аварийных или находящихся в плохом состоянии дорог. Об этом он сказал в среду, 26 апреля, в интервью «Ленте.ру».

«В Севастополе не будет "убитых" дорог. В начале этого года закончен ремонт трассы Ялта-Севастополь, на которую были постоянные жалобы. До 2020 года в развитие дорог инвестируется 20 миллиардов рублей», — подчеркнул Овсянников.

Глава Севастополя также отметил, что планирующаяся федеральная трасса «Таврида» сделает город еще более доступным для туристов. «Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация», — добавил Овсянников.

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Днем ранее врио губернатора опубликовал в соцсети фото одной из придомовых территорий, чтобы севастопольцы смогли через месяц оценить, как изменится это место после ремонта. Овсянников подчеркнул, что «это лишь первая весенняя ласточка масштабной программы благоустройства городских дворов», которая будет реализована более чем на 60 придомовых территориях.

21 апреля глава Севастополя ознакомил первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Козака со стратегией развития города до 2030 года. За несколько дней до этого Овсянников представил документ в заксобрании города.

Стратегия предусматривает значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя, план рассчитан до 2030 года. До 2020 года в дороги Севастополя вложат более 20 миллиардов рублей, завершится строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в семь раз, вылов рыбы — в два раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.