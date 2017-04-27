Овсянников заявил о намерении спасти «зеленые» территории Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что власти города намерены остановить точечную застройку, которая привела к уничтожению части «зеленых» территорий. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру», комментируя Стратегию развития города до 2030 года.

«Точечная застройка центральной части города офисными зданиями, торговыми объектами и жилыми домами привела к нарушению "красных линий" и уничтожению части "зеленых" территорий города, увеличению количества транспорта и пассажиропотока. Поэтому мы намерены принимать кардинальные меры, способные остановить этот процесс и предотвратить его дальнейшее развитие», — отметил он.

Овсянников подчеркнул, что в генеральном плане учтены три главных структурообразующих направления: транспортный, «расселенческий» и экологический каркасы. «Последний как раз призван сохранить существующие прибрежные парки и создать новые зоны отдыха — набережные, скверы, пешеходные бульвары, связывающие исторические и мемориальные памятники Севастополя», — добавил он.

Материалы по теме Стратегия будущего В Севастополе представили план развития города до 2030 года

Глава Севастополя сообщил, что Стратегия в целом опирается именно на тот природно-ресурсный потенциал, которым обладает город.

21 апреля глава Севастополя ознакомил первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Козака со стратегией развития города до 2030 года. За несколько дней до этого документ был представлен в заксобрании города.

Стратегия предусматривает значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя, план рассчитан до 2030 года. До 2020 года в дороги Севастополя вложат более 20 миллиардов рублей, завершится строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в семь раз, вылов рыбы — в два раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.

