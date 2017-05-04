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«Проблем еще очень-очень много»

В Кремле поговорили о выполнении майских указов

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Фото: kremlin.ru

Пять лет назад, в мае 2012 года, президент России Владимир Путин подписал указы, выполнение которых к 2018 году должно существенно улучшить жизнь россиян. 11 документов, 218 поручений правительству и множество отчетов об их выполнении: что на самом деле стоит за этими бумагами — разбирались на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Обошлось без победных реляций. Министры дежурно отчитывались об успехах, а лидеры партий привычно их критиковали.

«Пьяных драк стало значительно меньше», — отмечала перед заседанием Госсовета министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее наблюдениям, россияне стали культурнее отдыхать и заниматься спортом. Информация отрадная, но вроде бы не имеющая отношения к амбициозным планам майских указов. Но это только на первый взгляд, потому что уже несколько лет подряд на итоговых заседаниях обсуждают не самые крупные проблемы, а конфликтные темы оставляют для дискуссий в служебных кабинетах.

Три темы

Открывая заседание, Путин отметил, что нерешенных вопросов больше, чем выполненных поручений. «Некоторая новая динамика» в здравоохранении, образовании, культуре и ЖКХ появилась, признал глава государства, «но проблем здесь еще очень-очень много».

Президент предложил обсудить три темы. Первая — многофункциональные центры (МФЦ), которые помогают россиянам «не обивать пороги».

Вторая — независимая оценка качества работы организаций, оказывающих соцуслуги: больниц, поликлиник, учреждений образования и культуры. «Результаты не должны подшиваться в папку и ложиться под сукно», — предостерег глава государства. Он указал на принципиальную важность подлинной и независимой оценки. «Встречаются такие случаи, когда бюджетные организации устраивают междусобойчик: опрашивают и оценивают сами себя», — заметил Путин.

И, наконец, третья тема — ликвидация аварийного жилья: бараков и времянок, где люди десятилетиями живут без элементарных удобств. В соответствии с поставленными задачами до сентября 2017 года новое комфортное жилье должно быть предоставлено 700 тысячам граждан. По данным на апрель, расселено 8,13 миллионов квадратных метров — это почти 73 процента планового показателя, 520 тысяч человек. Но те, кто в погоне за соблюдением сроков действуют по принципу «возьми, боже, что нам негоже», должны помнить, что важны не только сроки, но и качество жилья, указал Путин.

Сэкономленные человеко-дни

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин развил мысль президента об изменениях, которые МФЦ привнесли в жизнь россиян. «Только за последние несколько лет среднее время ожидания в очереди за получением госуслуг сократилось в 2,5 раза. Эти полчаса, если их умножить на 93 миллиона услуг, дают общую экономию времени для граждан нашей страны в размере более двух миллионов человеко-дней», — привел он расчеты. Вывод Орешкин сделал следующий: веками сохранявшиеся в унынии присутственные места, ярко описанные русскими классиками, наконец стали удобными, современными и технологичными, а их работа — прозрачной.

О независимой оценке (НОК) рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он предложил законодательно закрепить обязанность органов исполнительной власти выступать с публичными отчетами по результатам работы с отзывами граждан. Губернатор Псковской области Андрей Турчак рассказал, что во вверенном ему регионе, чтобы исключить конфликт интересов, пришлось «в ручном режиме» отстранять чиновников, руководителей и сотрудников учреждений от участия в формировании общественных советов, которые призваны анализировать результаты оценки.

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, давая оценку текущей ситуации с аварийным жильем, заявил, что ведомство ожидает увеличения его объемов. «Дело в том, что почти половина жилого фонда в нашей стране построена до 1970 года», — напомнил он.

«Хорошо стали жить на бумаге»

После докладов министров слово предоставили лидерам политических партий. Справоросс Сергей Миронов привычно поставил вопрос о компетентности правительства. «Хорошо жить россияне стали только на бумаге», — упрекнул он.

Миронов напомнил, что спустя три года после начала работы над указами «правительство, очевидно, понимая, что по факту достигнуть обозначенных целей не получается, решило изменить систему расчета важнейших показателей». Так, отметил председатель «Справедливой России», не выполнено поручение о повышении реальной зарплаты в 1,5 раза: в 2016 году она увеличилась лишь на 0,6 процента, а в целом реальные располагаемые доходы населения снижаются четвертый год подряд.

Передавая слово лидеру коммунистов Геннадию Зюганову, президент попросил придерживаться повестки заседания и высказываться в рамках заявленных тем. Тогда Зюганов, также упрекавший правительство в некомпетентности, акцентировал внимание на проблеме обманутых дольщиков. «Она нарастает как снежный ком. Несмотря на то что в 2012 году было заведено 670 уголовных дел, из них только 58 дошли до суда, то есть менее 10 процентов. Спустя четыре года положение не изменилось», — резюмировал лидер КПРФ.

«Да, уважаемый Владимир Владимирович, не всем удается выдержать повестку дня!» — взял слово председатель ЛДПР Владимир Жириновский. И тут же вышел за рамки заявленных тем. Политик говорил и о бараках, в которых люди вынуждены жить в провинции, пока в столице люди нос воротят от хрущевок, и о протестном потенциале одиноких незамужних дам («Им делать нечего — они пойдут на протестные акции»), и ругал Москву за нехватку мест досуга.

«Площадка для выгула собак есть, но куда можно пойти потанцевать, вот просто так?» — возмущался Жириновский. «Сергей Семенович, куда пойдем на танцы?» — нашел адресата для этого вопроса Путин. В ответ мэр Москвы Сергей Собянин предложил отправить Жириновскому сразу сто приглашений на танцплощадки.

Не так благообразно

Выслушав все доклады и замечания политиков, президент отметил, что все звучит уж очень благообразно, и обратился к руководителю исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексею Анисимову с просьбой огласить свои оценки, касающиеся реализации майских указов.

Программа переселения граждан из аварийного жилья, отметил руководитель исполкома ОНФ, требует продолжения работы и особого контроля. Он привел примеры, когда «фронтовики» выявляли случаи строительства домов весьма низкого качества. В частности, в Республике Коми в одном из сел Прилузского района переселенцам взамен аварийного жилья были куплены квартиры в старых деревянных домах. Жители отказались выезжать, и теперь их принудительно выселяют через суд.

Систему независимой оценки качества (НОК), по словам Анисимова, сделать действенным механизмом повышения качества услуг не удалось: оценка необъективна и не отражает мнения граждан. Он привел красноречивые примеры. В Уфимской больнице №13, получившей «отлично» за условия для инвалидов, женщина с прооперированной ногой поднималась ползком по лестнице в рентген-кабинет на второй этаж из-за неработающего с 2010 года лифта. А из детского сада №60 города Магадана сбежал трехлетний ребенок, при этом сотрудники дошкольного учреждения его исчезновения даже не заметили. Детский садик, если судить по оценкам, тоже «отличник».

«По нашим данным, более 80 процентов региональных операторов НОК — это бюджетные организации, а не независимые операторы. Получается, что одна бюджетная организация проверяет другую, часто подведомственную», — пояснил Анисимов.

«Я просил бы прислушаться к тому, что было здесь заявлено Алексеем Викторовичем от имени Общероссийского народного фронта», — сказал в конце заседания Путин. «В год столетия Октябрьской революции не помешает вспомнить слова известного классика: он говорил о том, что бывает по форме правильно, а по существу — издевательство», — сказал глава государства, имея в виду высказывание Ленина. И пригрозил, что ответственность за некачественное исполнение работ по реализации майских указов будет жестче, чем за срыв сроков.

Татьяна Меликян

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