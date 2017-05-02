Овсянников дал поручил снизить плату на проезд в троллейбусах в Севастополе

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников дал поручение правительству города снизить стоимость проезда в троллейбусах до 12 рублей. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Недопустимо и необоснованно перекладывать на плечи горожан расходы по лизинговым платежам на закупку новой техники. Выступая перед депутатами заксобрания с отчетом о работе правительства, я дал слово не допустить резкого роста тарифов на транспортные перевозки», — отметил глава города на заседании правительства города.

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Овсянников подчеркнул, что «повышение платы до 15 рублей — это резкий рост, на 50 процентов, он не имеет ни экономических оснований, ни социального оправдания». Врио губернатора сообщил, что для сдерживания роста цен на перевозки в общественном транспорте, власти города обратилось к правительству России с просьбой рассмотреть возможность увеличения размера соответствующей субсидии.

В марте Овсянников уволил директора предприятия «Севавтотранс» Дмитрия Ярошко, потому как чиновник не справился со своими обязанностями. Тогда же врио губернатора отметил, что большая часть закупленных городом автобусов простаивает на стоянках и не осуществляет перевозки.