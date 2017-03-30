Овсянников сообщил о принятых им кадровых решениях

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников напомнил руководителям структурных подразделений правительства города о персональной ответственности за реализацию проектов. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Овсянников призвал подчиненных следить за строительством новых городских объектов, выполнять задачи в поставленные сроки и сразу же сообщать о затягивании работ.

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Глава города также информировал о принятых им кадровых решениях. В частности, врио главы управления государственного жилищного надзора был назначен Дмитрий Яньков, врио руководителя управления по делам молодежи и спорта — Сергей Резниченко.

6 марта сообщалось, что Овсянников уволил директора предприятия «Севавтотранс» Дмитрия Ярошко, потому что последний не справился со своими обязанностями. «Принято кадровое решение — директор ГУП (государственное унитарное предприятие — прим. «Ленты.ру») сегодня будет освобожден от занимаемой должности, чтобы это было уроком для остальных руководителей ГУПов», — объяснил свое решение глава города.

Врио губернатора тогда рассказал, что большая часть закупленных городом автобусов простаивает на стоянках и не осуществляет перевозки.