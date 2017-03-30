Овсянников возглавит наблюдательный совет Севастопольского госуниверситета

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников согласился стать главой наблюдательного совета Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба городского правительства.
«Уверен, что правительство и университет ждет продуктивное сотрудничество на благо нашего региона», — заявил Овсянников. По его словам, город должен стать центром, в котором можно и нужно получать высококлассное образование. Глава Севастополя отметил, что для достижения этой цели особое внимание будет уделяться модернизации и улучшению качества работы вуза.
Возглавить наблюдательный совет Овсяннникова попросил новый ректор университета Владимир Нечаев.
28 марта стало известно, что новым ректором Севастопольского университета стал Владимир Нечаев, который до последнего времени был первым проректором Московского государственного педагогического университета (МГПУ). Ранее в тот же день руководитель СевГУ Валерий Кошкин был уволен с занимаемой должности.
Кошкин был назначен на должность ректора в ноябре 2014 года. За последнее время в вузе разгорелось несколько скандалов, связанных с урезанием стипендий студентам, увольнением преподавателей, раздуванием административного штата, некачественным ремонтом зданий и общежитий.