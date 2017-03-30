Овсянников возглавит наблюдательный совет Севастопольского госуниверситета

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников согласился стать главой наблюдательного совета Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба городского правительства.

«Уверен, что правительство и университет ждет продуктивное сотрудничество на благо нашего региона», — заявил Овсянников. По его словам, город должен стать центром, в котором можно и нужно получать высококлассное образование. Глава Севастополя отметил, что для достижения этой цели особое внимание будет уделяться модернизации и улучшению качества работы вуза.

Возглавить наблюдательный совет Овсяннникова попросил новый ректор университета Владимир Нечаев.

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28 марта стало известно, что новым ректором Севастопольского университета стал Владимир Нечаев, который до последнего времени был первым проректором Московского государственного педагогического университета (МГПУ). Ранее в тот же день руководитель СевГУ Валерий Кошкин был уволен с занимаемой должности.

Кошкин был назначен на должность ректора в ноябре 2014 года. За последнее время в вузе разгорелось несколько скандалов, связанных с урезанием стипендий студентам, увольнением преподавателей, раздуванием административного штата, некачественным ремонтом зданий и общежитий.

