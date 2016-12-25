Крымский министр экономического развития уволился ради работы в Севастополе

Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов подал в отставку. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в пресс-службе главы республики, передает ТАСС.

«Да, мы подтверждаем, что Демидов написал заявление об отставке, он переходит на новое место работы», — сказала сотрудница пресс-службы.

Сам Демидов рассказал, что переходит «на равнозначную должность в Севастополе». «Я договаривался с главой [Крыма Сергеем Аксеновым], что доработаю до конца года», — пояснил чиновник изданию «Комсомольская правда в Крыму».

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В конце недели новым вице-премьером крымского правительства был назначен Павел Королев, ранее работавший заместителем экс-главы Минэкономразития России Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении взятки. Королев будет курировать имущественные и земельные вопросы.

20 октября Аксенов посоветовал вице-премьерам правительства республики готовить кадровую скамейку запасных на случай, если кто-то из министров не справится с поставленными задачами.

Демидов был назначен главой министерства экономического развития Республики Крым в июне 2015 года. До этого более семи лет он занимал должность главы Армянска.