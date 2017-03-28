Назначен новый ректор Севастопольского госуниверситета

Новым ректором Севастопольского государственного университета (СевГУ) стал Владимир Нечаев, который до последнего времени был первым проректором МГПУ имени Шолохова. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает портал «Примечания».

Отмечается, что в МГПУ Нечаев отвечал за организацию работы по совершенствованию системы управления, обеспечение взаимодействия проректоров, взаимодействия структурных подразделений, координацию деятельности по программе развития, аттестацию работников, координацию оргштатных и других мероприятий. Коллеги рекомендовали журналистам Нечаева как прагматичного администратора со связями в министерстве образования и администрации президента России.

Ранее в этот же день руководитель СевГУ Валерий Кошкин был уволен с занимаемой должности. Об этом порталу ForPost сообщил собеседник, близкий к учебному заведению. Отставку подтвердил также источник в правительстве Севастополя.

Согласно публикации, Кошкин был назначен на должность ректора в ноябре 2014 года. За последнее время в вузе разгорелось несколько скандалов, связанных с урезанием стипендий студентам, увольнением преподавателей, раздуванием административного штата, некачественным ремонтом зданий и общежитий.