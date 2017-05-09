Глава Севастополя рассказал о важности «Бессмертного полка» для ныне живущих

Акция «Бессмертный полк» в Севастополе затронула практически каждую семью. Об этом во вторник, 9 мая, заявил глава города Дмитрий Овсянников. Его слова приводит сайт правительства города.

В этом году, в шествии, по предварительным данным, приняли участие более 50 тысяч человек, что является рекордом. Овсянников уверен, что это — доказательство того, что каждый горожанин чувствует себя причастными к истории, победам, военной мощи и славе Севастополя, славе Отечества.

По словам главы Севастополя, «Бессмертный полк» имеет огромное значение и глубокий смысл для ныне живущих, в том числе и для него лично. «Сегодня я с детьми шел с фотографиями троих братьев моего деда, все они ушли на фронт — и все погибли. В нашей семьей к памяти о них относятся с большим трепетом и уважением, это святое для нас», — рассказал он.

Спикер законодательного собрания города Екатерина Алтабаева также уверена в важности шествия. «История значима тогда, когда ты можешь ее примерить на себя. Идти с родными и близкими в одном строю — это то, что делает нас едиными», – пояснила она.