В генплане Севастополя сохранят права граждан на недвижимость

Генеральный план Севастополя сохранит права жителей города на земельные участки и жилые дома. Об этом в четверг, 12 мая, заявили глава департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, депутат законодательного собрания Алексей Чалый и разработчики документа, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Права собственности незыблемы. Никаких изъятий частной собственности не будет. Генплан не несет в себе такие функции, это не задача правительства. Задача правительства разработать такой Генплан, чтобы город мог жить сбалансированной жизнью», — подчеркнул представитель разработчиков генплана Андрей Гнездилов.

Чалый в свою очередь призвал севастопольцев активнее принимать участие в обсуждении документа. «У населения города есть уникальная возможность принять реальное участие в определении подходов к дальнейшему развитию городских территорий (...). Иногда свой частный интерес надо забыть и вспомнить про общественный», — добавил он.

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Моложавенко со своей стороны отметил, что «генеральный план Севастополя — это открытый перед общественностью документ».

3 мая глава департамента архитектуры и градостроительства заявил, что обсуждение генерального плана города некоторые политики превращают в спекуляцию. По словам Моложавенко, среди горожан возник тревожный ажиотаж после ряда выступлений и публикаций, посвященных Генплану. В тот же день врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников высказал мнение, что необходимо от «критики ради критики переходить к конструктивному обсуждению и доработке Генплана с учетом мнений всех жителей города».

Демонстрация материалов проекта генерального плана города во всех администрациях муниципальных округов организована с 24 апреля. Каждый желающий может изучить документ и оставить в специальном журнале свои пожелания и замечания.