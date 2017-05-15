Овсянников поручил работать над Генпланом до рассмотрения всех предложений

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил правительству города работать над Генеральным планом до тех пор, пока не будут рассмотрены все поступающие предложения граждан к документу. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает пресс-служба правительства.

«Я хочу поблагодарить всех севастопольцев, которые откликнулись на призыв правительства и приняли активное участие в общественных слушаниях. Поблагодарить за гражданскую позицию, за многочисленные предложения, за конструктивную критику», — отметил Овсянников.

Врио губернатора также подчеркнул, что «общение с горожанами в ходе обсуждений проекта позволило систематизировать значительное количество проблем, затрагивающих жизненные интересы горожан». Глава города отметил, что с предложениями севастопольцев работает специальная согласительная комиссия. Этот орган будет рассматривать, обобщать, систематизировать и прорабатывать вопросы корректировок Генплана.

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Днем ранее сообщалось, что в документ, определяющий облик Севастополя, внесены замечания и предложения 3,4 тысячи участников общественных слушаний, прошедших 12 мая. «Обсуждение Генплана вызвало столь широкий резонанс — это значит, что у города в итоге получится самый лучший в России Генплан — наиболее проработанный и соответствующий нуждам и чаяниям севастопольцев», — прокомментировал активность жителей города директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

12 мая Моложавенко, депутат законодательного собрания Алексей Чалый и разработчики Генплана выступили с заявлением, что проект сохранит права жителей города на земельные участки и жилые дома.

Разработкой проекта занимается Институт Генплана Москвы.

