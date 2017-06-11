В Севастополе состоялся Большой благотворительный офицерский бал

В Севастополе в воскресенье, 11 июня, состоялся Большой благотворительный офицерский бал. Как сообщает «Первый канал», в этом году тематикой мероприятия объявлена «Герои нашего времени».

Под открытым небом, на площади Михайловской береговой батареи танцевали более двухсот пар со всей России. Кавалеры во фраках и парадной военной форме вывели дам в вечерних нарядах и открыли представление полонезом, посвященном основателям Севастополя. Также состоялись военно-бальный парад, дефиле духового оркестра, выступления хореографов и музыкальных исполнителей, и благотворительные аукцион и лотерея.

Организаторами события стало городское сообщество «Благородное собрание города Севастополя» при содействии Черноморского флота России. Мероприятие проходит при поддержке правительства Севастополя и врио губернатора города Дмитрия Овсянникова.

«В Севастополе сильны традиции. Мы помним и чтим историю нашего города-героя, который неразрывно связан с историей России, и проведение бала — это яркий пример такого рода традиции. Это яркое событие, которое может пройти только в нашем городе, где флот и город — неотделимые понятия», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", целью которого, по словам организаторов, является решение общественных, социальных и культурных задач. В этом году бал приурочен к празднованию 12 июня Дня России и дня города-героя Севастополя.

