На международном историческом фестивале в Москве представили историю Севастополя

Историю Севастополя представили на международном историческом фестивале в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 1 по 10 июня на Чистопрудном бульваре в Москве в рамках фестиваля «Времена и эпохи. Собрание» работает экспозиция под названием «Севастопольский променад», посвященная истории Севастополя.

Размещенная на одной из 30 площадок фестиваля, она повествует о героических событиях Крымской войны, о значимых страницах истории Севастополя, который неоднократно восстанавливался после войн и разрушений. Одна половина Чистопрудного бульвара представляет собой историю обороны Севастополя, другая – цветущий город конца XIX – начала XX века.

При входе на «променад» воссоздана картина художника Франца Рубо, на которой защитники Севастополя запечатлены в момент перерыва между боями. На фотовыставке гости фестиваля могут не только ознакомиться со снимками 1853–1856 годов, но также посетить фотоателье и сделать свою фотокарточку на фоне Памятника затопленным кораблям. На воссозданной городской площади конца XIX века располагается также музыкально-театральная беседка, фотоателье и летнее кафе.

«Севастополь – легендарный и, как многие сейчас говорят, самый русский город. Каждый, кто хоть раз побывал в Севастополе, уже не сможет его забыть и обязательно в Севастополь возвращается. История показывает силу духа и единение русского народа. Думаю, про наш город и его прошлое просто обязан знать каждый россиянин. Фестиваль «Времена и эпохи» дал удивительную возможность, проникнуться духом Севастополя, даже находясь в Москве», – отметил глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Времена и эпохи. Собрание» – главный исторический фестиваль в России и один из крупнейших в мире, это настоящая выставка достижений мировой реконструкции. Родившийся в 2011 году, сегодня фестиваль собирает на своих площадках более шести тысяч реконструкторов со всех уголков планеты и погружает москвичей и гостей столицы в мировую историю.