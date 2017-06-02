Правительство Севастополя представило концепцию «сердца города» на ПМЭФ

Делегация Севастополя представляет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) проекты, реализуемые в рамках Стратегии социально-экономического развития города. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В частности, участникам и гостям ПМЭФ-2017 презентуют концепции гражданского развития Балаклавской бухты как международного центра развития туризма, индустриального парка «Гераклид», создания «умных» электросетей EnergyNet и комплексного развития территорий города, военно-патриотического парка «Федюхины высоты» и Большой севастопольской тропы.

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Глава делегации Севастополя — временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников подчеркнул, что на форуме был представлен и ключевой для города проект — концепция модернизации и развития Севморзавода — «Ломоносов-парк». По словам Овсянникова города, на стадии подготовки к ПМЭФ у проекта появилось и еще одно название: «Сердце Севастополя», подчеркивающее особую роль завода в истории города.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».