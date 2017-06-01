В Севастополе прошло первое заседание комиссии по уточнению Генплана

В управлении жилищной политики Департамента архитектуры и строительства города Севастополя состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению обращений граждан по уточнению проекта Генерального плана. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что подавляющее большинство замечаний севастопольцев, из числа обсужденных на заседании, одобрены комиссией и включены в проект документа. Глава города Дмитрий Овсянников подчеркнул, что работа над Генпланом будет продолжаться до тех пор, пока пожелания жителей не будут учтены.

Комиссия по рассмотрению обращений граждан была создана по инициативе Овсянникова. В ее состав вошли депутаты Законодательного собрания, представители регионального штаба Общероссийского народного фронта, внутригородских муниципальных образований.

Материалы по теме Стратегия будущего В Севастополе представили план развития города до 2030 года

29 мая Овсянников сказал, что работа над генеральным планом должна быть прозрачной и понятной жителям. «Необходимо более четко и подробно разъяснять, как мы действуем, какие будут сделаны шаги по учету предложений севастопольцев в итоговом документе», — отметил он.

По итогам состоявшихся 12 мая публичных слушаний Департамент архитектуры и градостроительства обработал все поступившие обращения граждан и создал единый протокол из 426 страниц.

С 24 апреля в Севастополе организована демонстрация материалов проекта генплана города во всех администрациях муниципальных округов. Каждый может изучить документ и оставить в журнале свои пожелания и замечания. Власти пообещали, что все обращения будут зафиксированы и рассмотрены комиссией по итогам общественных обсуждений.