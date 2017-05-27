СМИ сообщили о прошедшем в Севастополе митинге против Генплана

В Севастополе прошел митинг против генерального плана города, который собрал около 800 человек. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает SevastopolMedia.

Подавая заявку на проведение акции, организаторы сообщили о пяти тысячах предполагаемых участников. При этом представители большинства общественных организаций, заявленных в списках, также не пришли. «В целом собравшихся можно было разделить на две группы: те, кто пришел "митинговать", и те, кто пришел наблюдать за митингующими», — пишет издание.

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Целью акции было выражение жителями недовольства генеральным планом города. Однако, по мнению опрошенных изданием экспертов, низкая явка севастопольцев объясняется отсутствием ярко выраженных протестных настроений.

3 мая директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко заявил, что обсуждение генерального плана города некоторые политики превращают в спекуляцию. По его словам, среди горожан возник тревожный ажиотаж после ряда выступлений и публикаций, посвященных Генплану. Он подчеркнул, что севастопольцы могут быть абсолютно спокойны, так как сноса жилых домов или изъятия земельных участков «ни в коем случае не будет».

С 24 апреля в Севастополе организована демонстрация материалов проекта генерального плана города во всех администрациях муниципальных округов. Каждый желающий может изучить документ и оставить в специальном журнале свои пожелания и замечания. Отмечается, что все обращения будут зафиксированы и рассмотрены комиссией по итогам общественных обсуждений.

В конце апреля врио губернатора города Дмитрий Овсянников, комментируя Стратегию развития города до 2030 года (Генплан), заявил, что местные власти намерены остановить точечную застройку, которая привела к уничтожению части «зеленых» территорий. По словам главы города, что в генеральном плане учтены три главных структурообразующих направления: транспортный, «расселенческий» и экологический каркасы.