Крым
 

Глава Севастополя призвал к прозрачной и понятной работе над генпланом

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Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников

Работа над генеральным планом Севастополя должна быть прозрачной и понятной жителям. Об этом заявил врио главы города Дмитрий Овсянников в ходе аппаратного совещания в понедельник, 29 мая. Его слова приводит пресс-служба правительства.

«У горожан должно быть понимание, как проводится работа над генпланом. Необходимо более четко и подробно разъяснять, как мы действуем, какие будут сделаны шаги по учету предложений севастопольцев в итоговом документе», — отметил глава города, комментируя доклад директора Департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко о процессе доработки генплана.

По итогам уже состоявшихся 12 мая публичных слушаний Департамент архитектуры и градостроительства обработал все поступившие обращения граждан и создал единый протокол из 426 страниц. В протоколе содержатся все замечания, предложения и поправки, которые севастопольцы оставляли в журналах учета мнений граждан и опросных листах, а также озвучивали в ходе выступлений во время проведения публичных слушаний.

«Мы обработали более девяти тысяч предложений. Любой желающий может открыть протокол и найти все фамилии и все предложения», — сообщил Моложавенко в ходе совещания. «Замечания со стороны севастопольцев в 90 процентов случаев касаются четырех групп спорных вопросов, — отметил он. — Это изменение функционального назначения существующих территорий индивидуальной жилой застройки в зоны мало-, средне- и многоэтажной застройки, развитие улично-дорожной сети, отнесение территорий дачных и садоводческих товариществ в природоохранные зоны, а также частных земельных участков в зоны специального назначения».

Он добавил, что анализ поступивших обращений показал, что наибольшее число предложений касается первой группы — их поступило около 3 тысяч. Кроме того, заметна и четкая локализаций количества обращений по отдельным районам города: в части территорий обращения носят единичный характер, а по другим они исчисляются сотнями. Моложавенко также отметил, что профильная комиссия 31 мая приступит к рассмотрению обращений. Ее заседания будут проводиться не реже двух раз в неделю до тех пор, пока все обращения не будут рассмотрены.

«Хочу подчеркнуть, без принятия генплана дальнейшее развитие Севастополя невозможно. Тем не менее, работа над генпланом будет вестись до тех пор, пока не будут учтены все замечания севастопольцев. Согласие жителей города с генпланом — ключевой фактор», — заключил Овсянников. Когда все замечания и коррективы будут отработаны, правительство считает возможным проведение повторных публичных слушаний, после которых проект Генплана будет направлен на рассмотрение в Заксобрание Севастополя.

С 24 апреля в Севастополе организована демонстрация материалов проекта генплана города во всех администрациях муниципальных округов. Каждый может изучить документ и оставить в журнале свои пожелания и замечания. Власти пообещали, что все обращения будут зафиксированы и рассмотрены комиссией по итогам общественных обсуждений.

В конце апреля Овсянников, комментируя Стратегию развития города до 2030 года (Генплан), заявил, что местные власти намерены остановить точечную застройку, которая привела к уничтожению части «зеленых» территорий. По словам главы города, что в генеральном плане учтены три главных структурообразующих направления: транспортный, «расселенческий» и экологический каркасы.

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