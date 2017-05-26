Овсянников пообещал доработать Генплан Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что Генеральный план города будет доработан с обязательным учетом всех мнений жителей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в пятницу, 26 мая, в редакцию «Ленты.ру».

В заявлении Овсянникова говорится, что правительство получило более девяти тысяч поправок к Генплану. «Создана и работает специальная комиссия по внесению изменений в итоговый проект документа. Благодаря вам он будет существенно доработан», — пообещал глава города.

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Он добавил, что права собственности на землю и жилье при любых обстоятельствах остаются неприкосновенными. «Все, кто говорят и доказывают обратное, — намеренно или по незнанию вводят жителей города в заблуждение. Те, кто сегодня пытаются втянуть вас в политические шоу, — работают против Севастополя, против интересов севастопольцев. Их цель — удовлетворить личные корыстные интересы и амбиции, в том числе и политические. Не поддавайтесь на провокации. Никакие митинги не улучшат Генплан, только совместная работа», — сказал Овсянников.

3 мая глава департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко заявил, что обсуждение Генерального плана города некоторые политики превращают в спекуляцию. По его словам, среди горожан возник тревожный ажиотаж после ряда выступлений и публикаций, посвященных Генплану. В тот же день врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников высказал мнение, что необходимо от «критики ради критики переходить к конструктивному обсуждению и доработке Генплана с учетом мнений всех жителей города».

Демонстрация материалов проекта генерального плана города во всех администрациях муниципальных округов организована с 24 апреля. Каждый желающий может изучить документ и оставить в специальном журнале свои пожелания и замечания.