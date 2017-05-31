На офицерском балу в Севастополе покажут традиции русского флота

В воскресенье, 11 июня, в Севастополе пройдет IV Большой севастопольский благотворительный офицерский бал «Герой нашего времени». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие проходит при поддержке правительства Севастополя и врио губернатора города Дмитрия Овсянникова.

«Для города важно, чтобы статус офицерского бала повышался с каждым годом, чтобы он вызывал больше интереса и проходил на самом высоком уровне. Это демонстрация традиций русского флота, духа офицерства, образец благородного стиля», — заявил Овсянников.

«Именно в Севастополе проведение такого мероприятия органично с точки зрения соприкосновения истории и современности. Оно вызывает интерес не только у севастопольцев. Наш офицерский бал собирает все больше гостей со всей России», — добавил он.

Бал пройдет на площади Михайловской Береговой батареи. Принять участие может любой желающий независимо от танцевальных навыков — хореографы обучат всех основам программы во время подготовки к балу.

Программа бала включает в себя, помимо танцев, военный бальный парад, дефиле военно-духового оркестра, благотворительный аукцион и лотерею, а также выступления хореографов и музыкальных исполнителей.