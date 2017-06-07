В Севастополе отремонтирован первый двор в рамках губернаторской программы

В Севастополе отремонтирован первый двор в рамках программы благоустройства «Губернаторская инициатива», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства города.

В среду, 7 июня, глава Севастополя Дмитрий Овсянников совместно с жителями дома 18 по улице Вакуленчука принял выполненные работы по благоустройству дворовой территории. Проект предусматривал замену бордюрного камня и асфальтового покрытия.

«Я был в этом дворе месяц назад, до начала работ. Сейчас видны положительные изменения, — сказал Овсянников. — Но самое главное, что жители близлежащих домов довольны результатом, для нас это лучшая оценка проделанной работы. Всем подрядчикам дано поручение благоустраивать дворы с учетом мнений горожан, слышать их просьбы и все указываемые недочеты. Мы прислушиваемся к мнению жителей, узнаем, что им нужно».

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В частности, как отметил директор фирмы-подрядчика, жители попросили обустроить специальные съезды возле каждого подъезда для родителей с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями.

«Изначально эти работы не входили в проект ремонта двора, но по поручению Дмитрия Овсянникова мы все сделали так, как просили жильцы. Кроме того, по просьбам жителей дома во дворе дополнительно была установлена еще одна клумба», — сказал генеральный директор ООО «Дорожник» Виталий Дорофеев.

Как отмечается, работы в этом дворе были завершены досрочно.

Пообщавшись с жителями, Овсянников дал еще ряд поручений. «Сегодня были высказаны дополнительные предложения благоустройству соседнего двора на улице Вакуленчука, мы их выполним до 1 сентября», — сообщил глава города.

Кроме благоустройства дворовой территории, в доме №18 на улице Вакуленчука в рамках капитального ремонта в этом году будет произведена замена шести лифтов и отремонтированы подъезды.

Глава города отметил, что в рамках программы «Губернаторская инициатива» в этом году предстоит завершить работы еще более чем в шестидесяти дворах. «Мы будем приводить в порядок не только центральные улицы и дворы, а весь город. Я уже неоднократно повторял и скажу еще раз, проект по благоустройству дворовых территорий продолжится и в следующем году», — подчеркнул Овсянников.

«Губернаторская инициатива» — проект, который находится на личном контроле Овсянникова. По итогам опроса более 20 тысяч севастопольцев был определен перечень первоочередных дворовых территорий, которые нуждаются в благоустройстве. В текущем году их 161. На ремонт выделено свыше 230 миллионов рублей. Старт реализации проекта дал двор на улице Вакуленчука, 18, где располагается девятиэтажный шестиподъездный дом 1975 года постройки. По заверению Овсянникова, в Севастополе ежегодно будут обновлять и ремонтировать не менее 10 процентов дворов.