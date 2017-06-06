В Севастополе назначили дату выборов губернатора

Законодательное собрание Севастополя постановило назначить выборы губернатора на 10 сентября. Решение было принято во вторник, 6 июня, большинством депутатских голосов, передает «Крыминформ».

«Прошу назначить выборы губернатора Севастополя на 10 сентября 2017 года», — предложил заместитель председателя севастопольского Законодательного собрания Александр Кулагин. Отмечается, что депутаты одобрили документ без обсуждения и направили в Севастопольскую городскую избирательную комиссию для начала подготовки и проведения выборов губернатора.

16 мая сообщалось, что около 65 процентов жителей Севастополя связывают надежды на улучшение жизни с Дмитрием Овсянниковым, временно исполняющим обязанности губернатора. По результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57 процентов проголосовали бы за него, если бы выборы глава города прошли в ближайшее воскресенье.

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В марте стало известно, что Овсянников подал документы в политсовет партии «Единая Россия» для участия в праймериз перед выборами главы города. «В целом моя предвыборная кампания будет построена на той реальной работе, которую делает правительство Севастополя», — рассказал тогда Овсянников.

О своей поддержке кандидатуры врио губернатора на выборах, назначенных на сентябрь 2017-го, заявлял депутат Заксобрания Алексей Чалый.

Овсянников был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя в конце июля после того, как его предшественник Сергей Меняйло стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе.