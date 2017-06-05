В Севастополе анонсировали начало строительства филиала парка «Патриот»

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников анонсировал строительство филиала военно-патриотического парка «Патриот». Об этом он заявил на аппаратном совещании в понедельник, 5 июня, говорится в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе правительства города.

«В Севастополе начинается строительство филиала парка "Патриот". На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа Андреем Гурулевым утверждена схема размещения объектов на первой площадке парка — 30-й береговой батарее, которая включает достаточно много разнообразных тематических зон», — раскрыл детали Овсянников.

Глава города уточнил, что курировать организационные вопросы со стороны правительства будет вице-губернатор Илья Пономарев.

По словам Пономарева, «сформирована рабочая группа по реализации первого этапа строительства, первое заседание которой состоится 6 июня».

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«В соответствии с запросом министерства обороны, задача города на первом этапе сводится к организационной, инфраструктурной поддержке, обеспечению водоснабжения, связи, противопожарных работ», — рассказал вице-губернатор.

Как отметил Овсянников, филиал парка «Патриот» станет местом проведения Международной военно-спортивной игры «Зарница», которая пройдет в Севастополе в сентябре. Планируется, что в соревнованиях примут участие около 10 тысяч детей из России и зарубежья.

В феврале сообщалось, что правительство Севастополя и Минобороны отказались от строительства филиала парка на ранее запланированном месте — у горы Гасфорта. Тогда Овсянников пояснил, что проект может быть реализован на других земельных участках в пределах города, находящихся в федеральной собственности.

Согласно концепции, парк должен включать в себя несколько тематических кластеров, в том числе музейно-исторический, культурно-досуговый, спортивный, военно-прикладной.