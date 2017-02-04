Минобороны прокомментировало ситуацию вокруг парка «Патриот» в Крыму

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал ситуацию вокруг строительства филиала парка «Патриот» в Севастополе. Как сообщает субботу, 4 февраля, «Интерфакс», генерал-майор заявил, что ведомство «не позволит втянуть себя в дрязги», а также отметил, что попытки сделать «"Патриот" яблоком раздора тщетны и недальновидны».

«Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан, и в данном случае севастопольцев по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры (...) Проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов. Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», — подчеркнул Конашенков.

В этот же день, 4 февраля, врио губернатора города Дмитрий Овсяников сообщил, что правительство Севастополя и Минобороны отказались от строительства парка на ранее запланированном месте — у горы Гасфорта, передает РИА Новости. Чиновник отметил, что проект может быть реализован при участии военного ведомства на других земельных участках в пределах города, находящихся в федеральной собственности.

При этом, как писал накануне «Коммерснтъ», лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) заявил о намерении заставить Минобороны вернуться к строительству «Патриота» у горы Гасфорта. «У меня хорошие связи в Министерстве обороны. Я заставлю их не съехать. Они не смогут съехать», — отмечал он.

Как сообщает «Интерфакс», в 2015 году участок площадью 267 гектар был сдан «Ночным волкам» в аренду на 10 лет за 1,4 миллиона рублей в год. В августе того же года Хирург заявил о совместном создании с Минобороны филиала парка, а осенью 2016 года землю у Гасфорта в собственность запросило военное ведомство.

Согласно концепции, парк должен включать в себя несколько тематических кластеров, в том числе музейно-исторический, культурно-досуговый, спортивный, военно-прикладной.