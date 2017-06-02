Правительство Севастополя договорилось с МГУ и ОСК о создании «Ломоносов-парка»

Овсянников, Рахманов и Садовничий во время обсуждения проекта «Ломоносов-парка»

Правительство Севастополя, Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились о совместной реализации проекта «Ломоносов-парк». Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба правительства города.

Такое соглашение было достигнуто во время работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Овсянниковым, ректором МГУ Виктором Садовничим и президентом ОСК Алексеем Рахмановым.

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Проект «Ломоносов-парк» предполагает формирование научно-технологического кластера на базе севастопольского филиала МГУ, а также комплексное развитие территории мыса Лазарева и Лазаревского холма. Кроме того, должна развиваться и кооперация университета и Севастопольского морского завода. Планируется, что «Ломоносов-парк» станет базой для таких направлений, как приборостроение и проектирование оснастки для судоремонта и кораблестроения, разработки новых композитных материалов для морской промышленности и подводной беспилотной техники.

«Мы увидели будущее, увидели, как будет развиваться территория Севморзавода, увидели возможность наращивать потенциал вуза и предприятия», — резюмировал результаты встреч с руководителями МГУ и ОСК Овсянников.

В тот же день ранее сообщалось, что делегация Севастополя представила на форуме проект «Ломоносов-парка» как ключевой для города проект.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».