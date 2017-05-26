Новые детские сады в Севастополе построят на год раньше

В Севастополе детские сады, строящиеся в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крымского полуострова, сдадут в эксплуатацию на год раньше. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников по итогам совещания с замминистра экономического развития России Сергеем Назаровым, передает пресс-служба правительства города.

«Объекты ФЦП строятся в соответствии с графиком и даже быстрее. Детские сады изначально предполагалось сдать только в 2018 году, но с учетом большой важности этих объектов, мы их перенесли в планы этого года», — рассказал Овсянников. По словам главы города, строители стараются не отставать от сокращенного графика.

Материалы по теме «Работаем на нужный городу и стране результат» Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников — о будущем города-героя

Врио губернатора также отметил, что для увеличения темпов строительства власти будут помогать в предоставлении финансирования застройщикам. «Для того, чтобы гарантировать своевременность постройки приоритетных объектов, договорились помогать подрядчикам ключевых, срочных объектов кредитами через банки Севастополя», — подчеркнул Овсянников.

Назаров в свою очередь заверил, что «объекты, которые запланированы к вводу, будут введены».

О начале строительства объектов в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» правительство города сообщило в начале апреля. Овсянников тогда информировал о том, что приоритетом для властей является возведение пяти амбулаторий, трех детских садов и школы.

В марте стало известно, что Севастополь в рамках федеральной целевой программы получит 8,7 миллиарда рублей.