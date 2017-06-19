В Севастополе начнет работу новая телерадикомпания

В Севастополе начинает работу новая телерадиокомпания — ГТРК «Севастополь». Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил на аппаратном совещании правительства Севастополя врио губернатора Дмитрий Овсянников, представляя директора ГТРК Александра Минакова, передает пресс-служба.

«Для Севастополя это будет совершенно новый опыт. Финансирование уже определено, дополнительных расходов из городского бюджета не потребуется. Сейчас решаются организационные вопросы. С июля ГТРК "Севастополь" начнет размещение своих новостных программ в эфире телеканала "Россия-1" и на радио "Вести-FM" — так же, как это происходит во всех регионах страны», — отметил Овсянников.

Он пообещал сделать все, «чтобы как можно скорее новости Севастополя стали чаще звучать и в федеральном эфире и наш город видела вся страна». По словам главы города, накопленный опыт поможет Александру Минакову быстро «понять и почувствовать Севастополь».

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Вместе с тем, подчеркнул Овсянников, в городе не забывают и о развитии местного телевидения. «Уже больше месяца на "Информационном канале Севастополя" работает новое руководство: генеральный директор Алексей Папченя и продюсер Татьяна Дружняева. Даже за этот короткий срок удалось достичь определенных результатов, обновить качество работы. Скоро ИКС получит новое "лицо": логотип, графику, оформление студии», — прокомментировал врио губернатора, пожелав коллективу удачи.

Минаков — известный российский журналист, военный корреспондент и политический обозреватель. Ранее он работал с теле- и радиостудией Минобороны России, «ТВЦ», «Россия-1» и другими федеральными телеканалами.

О том, что на руководящие посты на телеканале «ИКС» были назначены Дружняева и Папченя, стало известно 17 мая. Комментируя эту новость, Овсянников тогда заявил, что кадровые решения по «Информационному каналу Севастополя» связаны с тем, что город нуждается в мощном государственном телевидении.