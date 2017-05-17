Овсянников рассказал о стремлении сделать севастопольское телевидение мощным

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал, что кадровые решения по «Информационному каналу Севастополя» (ИКС) связаны с тем, что город нуждается в мощном государственном телевидении. Об этом в среду, 17 мая, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Развитие Севастополя — это не только строительство школ, больниц, дорог. Это еще и новое качество средств массовой информации, это новые форматы коммуникации с общественностью. Для севастопольцев информация должна быть доступной, интересной, понятной, затрагивать темы, близкие и актуальные для горожан. Только тогда у местных телеканалов будут расти рейтинги и расширяться аудитория», — отметил Овсянников.

Материалы по теме Стратегия будущего В Севастополе представили план развития города до 2030 года

17 мая стало известно, что главным продюсером ИКС назначена Татьяна Дружняева, а гендиректором телеканала — Алексей Папченя. В послужном списке Дружняевой сотрудничество с такими телеканалами, как РЕН, Первый, НТВ, СТС и другие. До поста продюсера ИКС Дружняева работала в Общественной палате России. В биографии Папчени работа на телеканалах Первый, РЕН, СТС, 7ТВ, «Доверие», «Наука 2.0», «Россия 2».

«Цель кадровых решений по телеканалу ИКС связана именно с тем, чтобы задать более высокие современные стандарты телерадиовещания, сделать государственное телевидение по настоящему мощным, соответствующим статусу Севастополя ресурсом, который был бы интересен зрителям всей России и зарубежных стран», — прокомментировал Овсянников.

В свою очередь Дружняева и Папченя рассказали, что «задача создать на базе регионального телевидения современный городской канал очень сложная, но тем она и интересна».