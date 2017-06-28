В Севастополе на месте замороженного долгостроя появится музыкальная школа

На улице Коломийца в Севастополе вместо замороженного долгостроя появится музыкальная школа №1, рассчитанная более чем на 500 человек. Об этом в среду, 28 июня, сообщил врио губернатора Дмитрий Овсянников во время осмотра строительной площадки вместе с жителями микрорайона, передает пресс-служба правительства города.

«Застройка городских территорий не должна противоречить интересам жителей. Мы учли позицию родителей учеников школы №22 о недопустимости возведения многоэтажных зданий вблизи школы. С застройщиком достигнута договоренность о том, что он изменит свой подход — вместо жилого дома здесь, в одном из самых густонаселенных районов города, будет построена музыкальная школа. Таким образом, мы обеспечим музыкальную школу №1 новым зданием», — прокомментировал Овсянников.

Отмечается, что музыкальная школа разместится на территории площадью 3200 квадратных метров, это почти в пять раз больше площади действующей музшколы. Помимо музыкальных классов, там откроются отделение изобразительных искусств, мастерские рисунка, живописи, скульптуры, а также подготовительное отделение для маленьких севастопольцев.

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Кромке того, это будет первое в Севастополе образовательное учреждение, доступное для маломобильных групп населения. Все три этажа здания оснастят специальными подъемниками и лифтами.

«Мы рады, что правительство и застройщик пришли к общему мнению, остановили строительство многоэтажного дома и изменили назначение здания. В результате мы получим значимый для города объект, который будет удобно располагаться по соседству с общеобразовательной школой», — отозвались на решение жители микрорайона.

Ври губернатора подчеркнул, что в дальнейшем при развитии территорий жилого назначения застройщикам рекомендуют предусматривать строительство дополнительных социальных объектов. «Музыкальная школа на Коломийца — один из примеров такой работы. Напомню, недавно мы определили 70 земельных участков под строительство социальных объектов, и в нашей договоренности с данным застройщиком есть строительство детского сада и общеобразовательной школы в новом районе, где данная компания будет развивать жилищное строительство», — заключил Овсянников.

Ранее в июне глава города порадовался тому, что севастопольцы проявляют инициативу и активность в решении проблем, связанных с благоустройством дворов.