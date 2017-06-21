Овсянников остановил процесс принятия Генплана Севастополя

В Севастополе «заморозили» проект Генерального плана города. Об этом в среду, 21 июня, объявил врио губернатора Дмитрий Овсянников в ходе рабочего совещания по итогам доработки проекта, сообщает пресс-служба правительства города.

Заслушав доклады представителей согласительных комиссий о результатах работы по внесению поправок в Генплан, Овсянников вынес вердикт, что, несмотря на положительную динамику изменений, существует объективная необходимость «заморозить» проект.

«Понимаю, что формально работа согласительных комиссий должна закончиться 7 июля. Однако уже сейчас я вижу, что определенная часть поставленных жителями вопросов не может быть решена в такие сжатые сроки. А решения нам обязательно необходимы, мы должны на них выйти ради интересов города и севастопольцев», — отметил глава города.

Отмечается, разработчики документа столкнулись со сложностями, которые нельзя быстро решить: согласование трассировки дорог, границ земель Минобороны и Минкультуры России. А главное — то, что необходимо завершить регистрацию прав собственности горожан.

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«Мы полностью останавливаем процесс принятия Генплана до тех пор, пока не будут выработаны, согласованы и приняты все необходимые базовые решения местных и федеральных органов власти, а также до тех пор, пока не будут зарегистрированы все права собственности севастопольцев. Если на это понадобится год, будем работать год, если больше — будем работать до тех пор, пока все коррективы в проекте не будут учтены», — заверил Овсянников.

Он подчеркнул, что «даже если 90 процентов замечаний жителей внесем, а 10 процентов останутся неучтенными — меня такой вариант не устроит, тем более, что он не устроит и севастопольцев».

Вместе с тем врио губернатора указал, что финансирование разработки Генплана осуществляется из федерального бюджета, а город «не тратит на это ни копейки». По словам Овсянникова, на совещании по теме Генплана Севастополя, прошедшем в правительстве России, было получено согласование продлить финансирование проекта до окончательного завершения работы над ним. На данный момент такое согласие получено вплоть до конца 2018 года.

Кроме того, участники совещания договрились, что при этом все предложения и замечания севастопольцев, внесенные в ходе обсуждения проекта в этом году, полностью останутся в силе. «Мы будем работать по формуле "все учтено"», — заключил глава города.

До момента утверждения нового проекта, город будет жить по действующему Генплану Севастополя, принятому в 2005 году.