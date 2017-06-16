Комиссия по Генплану Севастополя рассмотрела новые обращения горожан

На очередном заседании комиссии по внесению изменений в генеральный план Севастополя было рассмотрено 1300 обращений жителей города. Об этом в пятницу, 16 июня, сегодня рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, передает пресс-служба правительства города.

«В подавляющем большинстве принято решение в пользу граждан», — отметил Моложавенко. Он подчеркнул, что по распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова работа комиссии продолжится до тех пор, пока все предложения и замечания горожан не будут учтены.

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В мае Овсянников заявил, что работа над генеральным планом Севастополя должна быть прозрачной и понятной жителям. В том же месяце на публичных слушаниях департамент архитектуры и градостроительства обработал все поступившие обращения граждан и создал единый протокол. В документ включены все замечания, предложения и поправки, которые севастопольцы оставляли в журналах учета мнений граждан и опросных листах, а также озвучивали в ходе выступлений при проведении публичных слушаний.

После работы над замечаниями правительство считает возможным проведение повторных публичных слушаний, а затем проект Генплана будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Севастополя.

В конце апреля глава Севастополя, комментируя Стратегию развития города до 2030 года (Генплан), заявил, что местные власти намерены остановить точечную застройку, которая привела к уничтожению части зеленых территорий. По словам главы города, в генеральном плане учтены три главных структурообразующих направления: транспортный, «расселенческий» и экологический.